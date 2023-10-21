Накануне поздно вечером российская ракета (предположительно С-300) ударила по почтовому терминалу в поселке Коротич Харьковской области.

Шесть работников компании погибли на месте, 16 ранены, примерно половина из них находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

Так терминал выглядит сегодня. Фотографии предоставлены МВД Украины.