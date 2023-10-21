Ливанская шиитская группировка «Хезболла» «совершит ошибку всей своей жизни», если решит полноценно присоединиться к военным действиям, начавшимся 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения военных, дислоцированных на северной границе страны.

«Я не могу сказать вам прямо сейчас, решит ли «Хезболла» полноценно присоединиться к боевым действиям. Но если движение «Хезболла» решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем по нему удар такой силы, которую невозможно себе представить, и это будет иметь разрушительные последствия как для «Хезболлы», так и для государства Ливан», - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания.

«Мы [Израиль] готовы к любому сценарию», - добавил Нетаньяху.