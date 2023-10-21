Израильское «Стальное жало» против боевиков ХАМАС видео
Израильский спецназ впервые использовал в секторе Газа для уничтожения ракетной установки ХАМАС новый корректируемый минометный снаряд «Стальное жало» («Окец Плада»), сообщают израильские СМИ.
Новая 120-мм мина с двойным наведением, являющаяся разработкой израильской компании Elbit Systems, позволяет с особой точностью поражать объекты боевиков в застроенной местности, снижая риск поражения случайных людей.
Полковник Омер Коэн, командир дивизии «Командо», сообщил журналистам, что новый снаряд был применен несколько дней назад.