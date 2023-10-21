Сегодня в болгарской Варне завершается чемпионат Европы по спортивной акробатике.

В заключительный день соревнований Азербайджан участвует в трех финалах. Один финал с участием наших представителей уже состоялся. В состязаниях юниорок азербайджанское трио в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анаиты Башири завоевало золото в балансовом упражнении.

В предыдущие дни Назрин, Захра и Анаита брали серебро в темповом упражнении и в многоборье.

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят также во взрослых финалах - смешанных (баланс) и мужских пар (темп).

На данный момент у Азербайджана на нынешнем Евро 5 золотых и 2 серебряные медали.

Ранее по два золота завоевали смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли и мужской дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев.

Накануне с нашими спортсменами в Варне встретился министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов.