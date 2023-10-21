Звуки взрывов раздались в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах», расположенного на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, звуки слышны с палестинской стороны погранперехода. Канал также передает, что выехавшая ранее с территории Египта колонна с гуманитарной помощью все еще находится в пределах КПП.

Ранее сообщалось, что 17 грузовиков с помощью жителям анклава пересекли КПП «Рафах». Накануне в Газу через КПП въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны, медикаменты и товары первой необходимости направили в южные области сектора.