Смертельная авария в Азербайджане обновлено 18:59
На 3-м километре дороги Губа - Хыналыг столкнулись автомобили ВАЗ-2107, которым управлял житель Губинского района Фархад Талыбов, и Infiniti, за рулем которого находилась жительница Баку Нигяр Мамедова, сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, в результате ДТП Ф.Талыбов, а также его пассажиры Субхан Салманов и Илькин Рзаев скончались на месте аварии от полученных травм. Еще два человека, находившиеся в машине, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В следственном отделе Губинского РОП возбуждено уголовное дело.
* * * 18:14
На трассе Губа - Гечреш произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно сообщению АПА, столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Инфинити», в результате погибли Илькин Рзаев и Субхан Салманов.
В ДТП получили ранения Ариф Гейдаров и Яшар Султанов.
Пострадавшие госпитализированы, по факту ведется расследование.