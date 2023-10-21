Матч будет показан в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

В матче открытия в спортивном центре «Серхедчи» сыграют одноименная бакинская команда и «Джалилабад». Игра начнется в 19:30.

Всего, напомним, в этом сезоне в чемпионате выступят 10 команд. Они сыграют в два круга, после чего шесть клубов пробьются в плей-офф.

Остальные матчи 1-го тура будут сыграны 27, 28 и 29 октября. В них встретятся: «Нефтчи» (Баку) - «Хазри» (Баку), «НТД-ИНДИГО» (Хачмаз) - «Сумгаит», «Хырдалан» - «Шеки» и «Гянджа» - «Сабах» (Баку).