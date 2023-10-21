Впервые: США, Южная Корея и Япония провели учения
Южная Корея, США и Япония впервые провели 22 октября совместные воздушные учения близ Корейского полуострова, сообщает агентство Yonhap.
Цель учений - повышение сотрудничества в плане безопасности против угроз, исходящих от Северной Кореи.
Учения прошли в воздушном пространстве к югу от полуострова в районе пересечения зон идентификации южнокорейской и японской противовоздушной обороны. В них принимал участие американский стратегический бомбардировщик B-52H, а также южнокорейские и японские истребители.
В заявлении ВВС Южной Кореи сказано, что они были проведены в соответствии с соглашениями, подписанными в американском Кэмп-Дэвиде в августе. Сообщается, что учения продемонстрировали солидарность между тремя странами, а также указывается, что трехстороннее сотрудничество и далее будет повышаться «на основе прочного альянса «Южная Корея — США».