Впервые: США, Южная Корея и Япония провели учения

Учения прошли в воздушном пространстве к югу от полуострова в районе пересечения зон идентификации южнокорейской и японской противовоздушной обороны. В них принимал участие американский стратегический бомбардировщик B-52H, а также южнокорейские и японские истребители.

В заявлении ВВС Южной Кореи сказано, что они были проведены в соответствии с соглашениями, подписанными в американском Кэмп-Дэвиде в августе. Сообщается, что учения продемонстрировали солидарность между тремя странами, а также указывается, что трехстороннее сотрудничество и далее будет повышаться «на основе прочного альянса «Южная Корея — США».