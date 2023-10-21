Папикян отправился во Францию. За оружием

Министр обороны Армении Сурен Папикян 22 октября отправился во Францию, сообщает армянское оборонное ведомство.

В сообщении говорится, что визит проходит по приглашению министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Накануне Лекорню в интервью газете Parisien сообщил, что Париж и Ереван оформят договоренности о покупке французского вооружения, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО).