Первая хирургическая операция азербайджанских врачей в Ханкенди
Азербайджанские врачи провели в медицинском учреждении города Ханкенди первую хирургическую операцию. Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Согласно сообщению, 18 октября в медучреждение Ханкенди обратился гражданин Азербайджана (1999 г. р.) с жалобами на острые боли в животе, тошноту и слабость. Врачи провели необходимые обследования, у пациента диагностировали острый аппендицит, было принято решение провести операцию.
Сотруднику полиции Ататюрку Тагизаде успешно провели аппендэктомию (хирургическая операция по удалению аппендикса), состояние его после операции удовлетворительное, он выписан домой на амбулаторное лечение.
Операцию провел врач-хирург Вели Халилов при помощи врача-анестезиолога-реаниматолога Рамина Ахмедова, медсестер Айнур Мустафаевой, Гюльсум Гасановой и медбрата Арзумана Мамедова.