США предупреждают Ливан

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати, что его страну пытаются втянуть в войну, спровоцированную нападением ХАМАС на Израиль, сообщается на сайте Госдепартамента.

Блинкен в телефонном разговоре с Микати выразил озабоченность ростом напряженности на южной границе Ливана и предостерег от дальнейшей эскалации. Госсекретарь США подтвердил важность уважения интересов ливанского народа, который «может пострадать» в результате «втягивания» страны в войну.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Ливан ждут разрушительные последствия, если «Хезболла» вступит в войну. «Мы нанесем по группировке удар такой силы, которую она даже не может себе представить, и его последствия будут катастрофическими как для нее, так и для Ливана», — подчеркнул он.