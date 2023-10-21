Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:34

Одна из главных тем в американской столице в эти дни — нарастающее давление Белого дома на своего израильского союзника, чтобы тот отказался от массированного удара по ливанской «Хезболле». Как пишет, в частности, New York Times, посвятившая этой теме мощный коллективный труд своих корреспондентов в Тель-Авиве и Вашингтоне, администрация президента Джо Байдена опасается того, что если Израиль начнет войну на два фронта — на юге против ХАМАС и на севере против «Хезболлы», это неизбежно втянет в конфликт США и Иран. И тогда война против палестинских террористов из Газы выльется в опаснейший региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Американские политики боялись, что массированный обстрел позиций «Хезболлы» в Ливане может произойти сразу после 7 октября, когда боевики ХАМАС совершили теракт, унесший жизни 1400 израильтян. Этого не произошло, и, похоже, Биньямин Нетаньяху с тех пор несколько охладел к идее войны на два фронта. Израиль до сих пор отвечал лишь ограниченными обстрелами позиций «Хезболлы» в ответ на ее ракетные нападения. Однако ситуация в любой момент может измениться. Ястребы в команде Нетаньяху и прежде всего министр обороны Йоав Галант могут переубедить премьер-министра под тем предлогом, что главная операция должна быть направлена против «Хезболлы», которая сильнее, чем ХАМАС, и является главнейшим врагом Израиля. Против этой операции выступали во время своих визитов в Израиль и встреч с членами его «кабинета войны и президент Джо Байден, и его госсекретарь Энтони Блинкен. Как известно, Байден повторил свою незыблемую поддержку Израиля и пообещал всю необходимую ему военную и другую помощь, но сказал, что «гнев не должен полностью поглотить» израильтян. «После 9/11 (террористического нападения на Америку Аль-Каиды) мы в США были также преисполнены гневом, и в то время как искали справедливость и получили ее, также были допущены ошибки», — сказал израильтянам Байден. Позднее он повторил это в своем историческом обращении к нации из Овального кабинета Белого дома.

Белый дом также получает информацию от своих спецслужб. ЦРУ уже довольно давно утверждает, что война одновременно против ХАМАС и «Хезболлы» несет серьезные риски для Израиля. Анализ, проведенный в Лэнгли, показывает, что внутреннее противостояние в Израиле вокруг юридической реформы Нетаньяху, которую многие оценили как слишком крутой вираж вправо, ослабил израильские вооруженные силы. Риск значителен и для самих США. Как пишет CNN, сейчас любые их военные действия на Ближнем Востоке значительно отличаются от военной кампании по изгнанию войск Саддама Хусейна из Кувейта в 1991 году или вторжения в Ирак в 1993 году. Тогда США и их союзники тщательно готовились к этим операциям, определяли время и место их начала, а также размер удара. Сейчас же США пытаются найти ответы на внезапно возникающие вызовы, но ситуация в значительной степени оказывается вне их контроля. Триггером вовлечения Америки в масштабный конфликт может быть что угодно. За последнюю неделю американский эсминец в Красном море перехватил несколько ракет, выпущенных йеменскими повстанцами — хуситами. Две американские военные базы в Сирии подверглись ракетным атакам. В Ираке против американских войск были использованы и ракеты, и дроны.

Не способствует интересам Соединенных Штатов и мощное противостояние между разными силами. «Лоскутная» панорама в Сирии включает, помимо американских войск, силы Башара Ассада, военных из России, Турции, Ирана, «Хезболлы», курдов, а также остатки ИГИЛ. Израиль регулярно бомбит аэропорты в Дамаске и Алеппо с тем, чтобы воспрепятствовать поставкам вооружения из Ирана. И это тоже может стать искрой, от которой вспыхнет региональная война с несколькими фронтами. Иран между тем, несмотря на драконовские санкции США, в последние годы смог значительно усилить свои вооруженные силы и оснастить их более современным оружием. И теперь он, получив боевой опыт в Сирии и Ираке, оказывает помощь всем, кому только можно: и ХАМАС, и хуситам в Йемене, и режиму Асада, и «Хезболле», и «Исламскому джихаду». Израильтяне испытывают праведный гнев после террористического нападения ХАМАС. Но в гневе пребывают также лидеры и народы Иордании, Ливана, Ливии, Йемена, Ирана, Турции и Марокко. Они не пожелали услышать разумных доводов Израиля о том, что ракетная атака на больницу в Газе была совершена не им, а стала результатом неудачного запуска ракеты «Исламским джихадом». Иорданский король Абдалла, который до этого был для США одним из наиболее договороспособных лидеров на Ближнем Востоке, в резкой форме отказался принимать Байдена в своей столице, где американский президент намеревался встретиться также с президентами Египта ас-Сиси и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Но Байден оказался в изоляции не только в арабском мире. В самой Америке он стал, как здесь говорят, lonely warrior — одиноким воином. Формально президент имеет довольно низкий рейтинг внутри страны. Но кто, кроме него, укрепляет репутацию Америки как лидера свободного мира? Кто из большинства слабеньких европейских политиков может сейчас встать рядом с ним? Определенную волю к борьбе против сил террора демонстрирует лишь британский премьер Риши Сунак. Байден не только стремится оказать поддержку ставшими жертвами агрессии Израилю и Украине, но и в оперативном режиме решает сиюминутные задачи этих стран. Такие, например, как поставка гуманитарного груза через Египет населению Газы.