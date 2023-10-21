Вооруженные столкновения между курдами и армией Ирака

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между армией Ирака и курдскими военизированными формированиями пешмерга на севере страны. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Ранее портал Shafaq News информировал, что столкновения были вызваны спором по поводу контроля над тремя военными объектами в районе города Махмур и привели к жертвам с обеих сторон.

По данным телеканала Rudaw, как минимум один пешмерга погиб.