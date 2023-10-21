Министр обороны пообещал уничтожить ХАМАС за три месяца

По его словам, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве, по ее итогам палестинская организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

«Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет», - сказал Галант в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Министр добавил, что пока ВВС Израиля продолжают наносить по сектору Газа массированные авиаудары, призванные подготовить почву для входа сухопутных подразделений.

«Прежде чем враг встретит бронетанковые и пехотные войска, он встретит бомбы военно-воздушных сил. У меня впечатление, что вы умеете делать это убойно, точно и очень качественно, и это наглядно доказывается до сих пор», - добавил Галант, обращаясь к командующим офицерам ВВС Израиля.