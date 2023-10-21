29 сотрудников ООН погибли в секторе Газа

В секторе Газа погибли 29 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Примерно половина из них работали учителями в палестинских школах.

«Мы шокированы и находимся в трауре. Сейчас подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября», — сообщило агентство в соцсети X (экс-Twitter).

11 октября агентство сообщило о гибели 11 своих сотрудников: пяти учителей, гинеколога, инженера, психолога и трех сотрудников вспомогательного персонала.