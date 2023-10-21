США эвакуируют дипломатов из Ирака
Сотрудники посольства и генконсульства США в Ираке, не связанные с критически важными функциями дипмиссии, могут покинуть страну. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
Ведомство также рекомендовало американцам не посещать Ирак.
«Департамент распорядился покинуть посольство США в Багдаде и генеральное консульство в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности персонала и интересов США», — говорится в заявлении.
Из соображений безопасности госслужащим США рекомендовали не пользоваться международным аэропортом в Багдаде.
В заявлении Госдепартамента такое решение объясняется тем, что «антиамериканские военизированные формирования угрожают гражданам США и международным компаниям на всей территории Ирака».
Последние дни американские базы в Ираке регулярно попадают под обстрелы.