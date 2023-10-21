Маск предложил «Википедии» $1 млрд за смену названия

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск предложил «Википедии» поменять свое название за $1 млрд. Об этом он написал на странице своей соцсети X (бывший Twitter).

В качестве альтернативы предприниматель предложил неприличное название. «Я дам им миллиард долларов, если они сменят свое название на «Дикипедию», — заявил Маск (Dick — вульгарное обозначение мужского полового органа в английском языке).

В прошлом году Маск раскритиковал «Википедию» за предвзятое редактирование статей, посвященных скандалу с сыном президента США Хантером Байденом.