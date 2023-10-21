Иран начнет торговать с Россией и Арменией в нацвалюте
Россия и Иран отменят таможенные пошлины на импорт товаров из обеих стран. Об этом заявил член российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми, сообщает РИА Новости.
Пошлины будут сняты к марту 2024 года.
Также Мирказеми объявил, что вскоре Иран перейдет с Россией, Арменией и Беларусью на расчет в национальных валютах и полностью откроет границы для импорта из этих государств.
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