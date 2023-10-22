Зеленский пообещал ответ Украины России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит России за удар по терминалу «Новой почты» в Харьковской области.

«Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар также. Ничем террористы не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство, свою независимость…» - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина освободит свои территории: «Главное - это фронт, наша оборона, наши действия… Ежедневно нужен результат для Украины - выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед ежедневно, чтобы улучшать украинские позиции…»

21 октября вечером военные РФ ракетой С-300 попали в терминал «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек, 17 получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.