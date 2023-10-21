У Байдена сегодня день телефонных переговоров

Президент США Джо Байден обсудил по телефону палестино-израильский конфликт с премьер-министрами Великобритании, Италии, Канады, а также президентом Франции и канцлером ФРГ. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

«Сегодня днем президент Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо, президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком по поводу продолжающегося конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС. В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров», - отметили в Белом доме.