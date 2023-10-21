Джейхун Наджафов, собкор 00:24

В 2015 году во Дворце Гейдара Алиева актеры театра эстрады Bu şəhərdə Джошгун Рагимов и Рафаэль Искендеров представили зрителям диалог двух пенсионеров. - Куда поедешь отдыхать этим летом? – спросил «старик»-Джошгун. - А куда мне ехать? – пожал плечами Рафаэль. - Как это, куда? В Лачин, Шушу, Кельбаджар, Зангилан... Мало ли красивых мест в нашей стране?.. Переполненный Дворец Гейдара Алиева взорвался аплодисментами. И хотя программа была юмористической, на глазах многих зрителей были слезы. То было время мечтаний о возвращении Карабаха, время надежд на то, что, возможно, в далеком будущем Азербайджан вернет свои оккупированные территории, время бесконечных и безрезультатных переговоров МГ ОБСЕ, когда трио сопредседателей из года в год заунывно и обреченно повторяли сочиненную в Ереване мантру о «невозможности решения карабахского конфликта военным путем». И тогда, в 2015 году, вряд ли кто-то из сидевших в зале на шоу Рафаэля и Джoшгуна мог представить себе, что пройдет всего несколько лет и Карабах будет полностью освобожден от оккупантов, а на живописном берегу Суговушанского водохранилища возникнет прекрасный парк. Напомним, что фундамент парка отдыха «Суговушан» был заложен 20 марта 2022 года при участии президента Ильхама Алиева, а уже 15 октября 2023 года глава государства в ходе визита в Тертерский район участвовал в его открытии и знакомился с созданной здесь туристической инфраструктурой и работами по дальнейшему благоустройству. К открытию парка «Суговушан» Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало медиатур для 40 представителей СМИ, среди которых был и журналист haqqin.az.

За несколько километров до парка все еще видны следы недавней войны - стены домов со следами пуль и осколков снарядов, траншеи, заградительные столбы с проволокой, разбитые военные посты оккупантов… Из Тертера к парку проложена отличная дорога, а на входе в «Суговушан» построена удобная и вместительная парковка. Как рассказала haqqin.az Азада Гусейнова, заместитель председателя Госагентства по туризму, на завершившемся первом этапе проекта парка «Суговушан», раскинувшегося на площади 6,5 гектара, сданы в эксплуатацию туристическое информационное бюро, детская площадка, множество удобных беседок, тренажерная зона, эстакада, причал для катамаранов, кафе, санузлы, пристань и другие объекты.

«Вместе с городом-курортом Нафталан парк «Суговушан» составляет единый кластер, - рассказывает Азада Гусейнова. - Посещение парка входит в турпакет отдыха и лечения в санаториях Нафталана. Кроме того, наряду с действующими турами в Шушу, Госагентство планирует организовать поездки в парк из различных регионов Азербайджана. В настоящее время идет подготовка второго этапа реализации проекта, в ходе которого планируется расширить парк еще на полтора гектара, а также построить здесь мост, зоны для пикника и т.д. Основными посетителями парка будут жители Нафталана, Тертерского района и расположенного рядом села Талыш». По словам Низами Гасымова, главного архитектора Госагентства по туризму, в ходе работ по созданию парка, начавшихся примерно год назад, строителям удалось сохранить природный рельеф и ландшафт местности, соорудить на месте тропинок, которыми до строительства пользовались местные жители, разноуровневые прогулочные дорожки, но без крутых подъемов, чтобы посетители не уставали. Бережное обращение с рельефом позволило сохранить в естественном состоянии общий вид местности, прилегающей к Суговушанскому водохранилищу. В дополнение к 10 тысячам деревьев семейства далдаган (Celtis), растущим на территории парка, были посажены еще три тысячи эльдарских сосен, чинаров и других деревьев, приспособленных к местному климату.

«Отдыхающие в парке «Суговушан» могут воспользоваться электрокарами, также созданы все условия для велопрогулок, - говорит Низами Гасымов. - Кроме того, в районе парка действует база национальной Федерации гребли, здесь уже состоялись международные соревнования. Хочу особо подчеркнуть, что все услуги и развлечения для семей шехидов бесплатные. Парк располагает потенциалом для развития в будущем пешего туризма по пересеченной местности. После возведения моста туристическая инфраструктура будет создана и на противоположном берегу Суговушанского водохранилища, где строительством объектов отдыха и развлечений займется уже частный сектор». Журналист haqqin.az, участвовавший в медиатуре, побеседовал с отдыхающими в парке жителями Тертерского района. «Здесь прекрасный вид, чистый воздух, все объекты построены на высоком уровне, - сказала учительница начальных классов средней школы села Талыш Гюльнара Рагимли, впервые посетившая парк. - Очень удобные беседки, прекрасно оборудованная детская площадка со всем необходимым для игр детишек».