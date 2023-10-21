США сильно обеспокоены

Выступая на канале NBC News, глава Госдепартамента отметил, что к эскалации конфликта могут привести действия Ирана и тех, кто его поддерживает.

США считают, что существует опасность новых нападений на американские войска на Ближнем Востоке и распространения войны между Израилем и ХАМАС на больший регион. Reuters передает, что об этом заявили в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, подчеркнув, что США стремятся предотвратить распространение конфликта.

«Мы обеспокоены потенциальной эскалацией. Фактически то, что мы наблюдаем... это перспектива значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону, – сказал Остин в интервью каналу ABC. – Если какая-либо группа или страна хочет расширить этот конфликт и воспользоваться этой крайне неблагоприятной ситуацией... то наш совет: не делайте этого».

По словам Блинкена, необходимо найти способ гарантировать, чтобы ХАМАС не смог вновь совершить нападение, подобное тому, что произошло 7 октября, в результате которого было захвачено более 200 заложников.

Блинкен и Остин заявили о необходимости найти долгосрочное решение проблемы сектора Газа. «Есть разные идеи о том, что за этим (вооруженным конфликтом) может последовать. Но все это, я думаю, необходимо проработать, и это то, над чем необходимо работать даже сейчас, когда Израиль отвечает на нынешнюю угрозу», – пояснил глава Госдепартамента.

Министр обороны США полагает, что наземная операция Израиля в секторе Газа может оказаться сложнее, чем кампания по освобождению города Мосула от ИГИЛ. По словам Остина, возможно, боевые действия продлятся более девяти месяцев. Он добавил, что ситуацию осложнят подземные тоннели, построенные ХАМАС под сектором Газа.