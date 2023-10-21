Израиль атаковал десятки объектов ХАМАС в Газе добавлено видео
Израильские военные продолжают наносить удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, поражены десятки целей в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по десяткам террористических целей ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении.
В то же время палестинское агентство WAFA утверждает, что 13 человек погибли в результате обстрелов лагеря беженцев в секторе Газа израильской авиацией. По его данным, стрельба велась по двум жилым домам и албанской мечети в лагере беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа.