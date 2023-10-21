Иран перед дилеммой

Власти Ирана оказались в затруднительном положении, пытаясь справиться с кризисом из-за войны Израиля с движением ХАМАС, которое долгое время получало поддержку от Тегерана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранских чиновников, непосредственно знакомых с мышлением духовных лидеров Исламской Республики.

Если бы Иран оставался в стороне от конфликта, это бы подорвало его многолетние усилия по достижению регионального лидерства и было бы воспринято группировками как признак слабости; с другой стороны, любая крупная атака на Израиль может нанести Ирану серьезный ущерб и вызвать недовольство населения, подкрепленное последствиями экономического кризиса – по словам чиновников, такие приоритеты обсуждают в правительстве Ирана.

В Тегеране пока достигли консенсуса: позволить ливанской группировке «Хезболла» совершать трансграничные нападения на Израиль, а также небольшие атаки на американские объекты со стороны других союзных Ирану группировок в регионе, но не допустить любой крупной эскалации, которая бы могла втянуть в войну непосредственно Иран.

Неназванный высокопоставленный иранский дипломат отметил, что высшее руководство республики прежде всего заинтересовано в выживании ИРИ: «Именно поэтому иранские власти с момента начала нападения [ХАМАС] использовали резкую риторику против Израиля, но воздерживаются от прямого военного вмешательства, по крайней мере, на данный момент».

Два собеседника агентства, знакомые с мышлением лидеров «Хезболлы», пояснили, что небольшие атаки на Израиль связаны с желанием отвлечь его войска, а не попытку открыть новый фронт.

За прошедшие две недели Иран неоднократно выступал в поддержку ХАМАС и грозил Израилю серьезными последствиями, если тот начнет планируемую наземную операцию в секторе Газа. Тегеран называл это решение «красной линией» для себя. МИД Ирана не исключал собственного вступления в конфликт, если ООН окажется бессильна.