Абдоллахиан переговорил с лидерами ХАМАС и «Исламского джихада»

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону меры, необходимые, чтобы остановить «преступления Израиля».

«Обсуждались последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора Газа, и пути использования всех методов, чтобы остановить эти жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа»,— говорится в сообщении ХАМАС в Telegram.

The Times of Israel сообщает, что Абдоллахиан также переговорил с главой палестинского «Исламского джихада» Зиядом ан-Нахалой.