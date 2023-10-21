«Хочешь разорить страну – купи ей авианосец», - говорят в кругах военных экспертов. Ереван, судя по последним событиям, его бы и купил – вот только поставить эту махину на Севане вряд ли возможно. Но армянская сторона готова это компенсировать, пустив свои военные расходы во все тяжкие и лихорадочно приобретая чудеса французского и индийского военно-промышленного комплекса.

Лучшего способа окончательно угробить собственные вооруженные силы и не придумать. Поскольку только в головах «древнего народа воинов» может уместиться мысль о том, что иностранное оружие способно стать залогом победы на поле боя. С глубоким прискорбием для армянских военачальников нужно сказать, что это так не работает.

Любое вооружение – это не более чем инструмент. И модернизация вооруженных сил начинается не с того, что человек идет в военторг и приобретает там понравившееся ему оружие. А с того, что сначала он проводит мозговой штурм, в ходе которого отвечает на несколько вопросов. Например - о том, какие военные задачи с помощью этих видов вооружений он собирается решать.

Обязательно также ответить на вопрос, кто будет использовать это оружие, какие мощности необходимы для обеспечения его использования, как нужно организовать систему размещения, ремонта, поставок комплектующих, сколько это будет стоить. Ну и совершенно нелишним будет посмотреть, как впишется это вооружение в уже существующую структуру вооруженных сил.

И это – только самый минимум вопросов, на которые нужно ответить перед тем, чтобы что-то приобрести у зарубежных партнеров, пусть даже и в кредит. То есть, под закупку любых вооружений должны быть внесены изменения в военную доктрину государства и принципы военного строительства. Что кажется легким только на первый взгляд.