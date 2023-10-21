Французское оружие Армении не поможет наш комментарий
Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Париж продаст Армении вооружение. По его словам, оно послужит делу защиты жизней и обеспечения безопасности Армении.
«Хочешь разорить страну – купи ей авианосец», - говорят в кругах военных экспертов. Ереван, судя по последним событиям, его бы и купил – вот только поставить эту махину на Севане вряд ли возможно. Но армянская сторона готова это компенсировать, пустив свои военные расходы во все тяжкие и лихорадочно приобретая чудеса французского и индийского военно-промышленного комплекса.
Лучшего способа окончательно угробить собственные вооруженные силы и не придумать. Поскольку только в головах «древнего народа воинов» может уместиться мысль о том, что иностранное оружие способно стать залогом победы на поле боя. С глубоким прискорбием для армянских военачальников нужно сказать, что это так не работает.
Любое вооружение – это не более чем инструмент. И модернизация вооруженных сил начинается не с того, что человек идет в военторг и приобретает там понравившееся ему оружие. А с того, что сначала он проводит мозговой штурм, в ходе которого отвечает на несколько вопросов. Например - о том, какие военные задачи с помощью этих видов вооружений он собирается решать.
Обязательно также ответить на вопрос, кто будет использовать это оружие, какие мощности необходимы для обеспечения его использования, как нужно организовать систему размещения, ремонта, поставок комплектующих, сколько это будет стоить. Ну и совершенно нелишним будет посмотреть, как впишется это вооружение в уже существующую структуру вооруженных сил.
И это – только самый минимум вопросов, на которые нужно ответить перед тем, чтобы что-то приобрести у зарубежных партнеров, пусть даже и в кредит. То есть, под закупку любых вооружений должны быть внесены изменения в военную доктрину государства и принципы военного строительства. Что кажется легким только на первый взгляд.
Вот совершенно очевидно, что ничего подобного в Ереване сделано не было. От слова совсем. Более того, армянские стратеги, получив соответствующие предложения от Индии и Франции, попросту дар речи потеряли от того, что на вооружениях у них теперь будут зарубежные шильдики, да еще и оружие им предоставят неограниченный кредит. От восторга у них «в зобу дыханье сперло», и единственно, что они смогли сделать, так это судорожно кивнуть и выдавить из себя «берем, конечно. И побольше, побольше».
К французам и индусам претензий по поводу того, что они собираются продать армянам нет никаких. Их дело – предложить, и, соответственно, заработать денег на продаже и последующем сервисном обслуживании. А уж чем там армяне думают, совершенно не подготовившись к принятию на вооружение новых и непривычных для них систем, о том, как их использовать и обслуживать, как и о многом другом – это уже трудности Еревана, а не тех, кто ему продает военную технику.
Не вызывает сомнений, что эти «покупки» лягут тяжелым грузом на армянский бюджет и станут балластом для армянской армии. Их освоение требует хотя бы отправки на обучение к французам и индусам группы офицеров и сержантов – но «древний народ воинов» настолько гениален в вопросах вооружения, что способен в новых системах разобраться и без таких мелочей. Не говоря уже о том, что без посторонних справится с вопросами размещения этой техники, ее обслуживания и маскировки, выводе на боевое дежурство.
Со стороны все это выглядит откровенной авантюрой. Но авантюризм в военно-политических шагах вообще является визитной карточкой Еревана. И как не сильно-то он помог ему в прошлом – так не поможет и в этом случае. Зато расчеты азербайджанской армии получат уникальный опыт подавления всех чудес французского и индусского оборонпрома. Что, безусловно, пойдет им только на пользу.