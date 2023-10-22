В Тегеране стартовала встреча глав МИД Ирана, России, Армении, Азербайджана и Турции в формате «З+3», сообщают СМИ.

*** 10:02

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие во встрече, которая состоится сегодня в столице Ирана Тегеране в рамках регионального формата «3+3», заявил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Как сообщалось ранее, на встрече в формате «3+3» будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе и вопросы сотрудничества.

Главной темой обсуждений в ходе встречи станут мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.