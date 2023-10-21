В Израиле огласили условие для отмены наземной операции

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа будет неизбежна, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников и не прекратит военные действия. Об этом в интервью австралийской ABC заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Если бы ХАМАС (...) вернул всех 212 наших заложников и безоговорочно сдался, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, видимо, придется пойти на это (начать наземную операцию. — ред.)», — подчеркнул Конрикус.

Конфликт между Израилем и ХАМАС начался 7 октября. С тех пор с израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа потери составили более 4 тыс. человек.