Российские телеграм-каналы опубликовали фрагменты экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, из которых становится понятно его мнение о происходящем на территории Украины.

«Эту войну я, увы, считал невозможной. Переоценил профессионализм ВВП, увы», - отвечает Чубайс на прямой вопрос об отношении к войне президента OCSiAl Юрия Коропачинского. По его словам, случившееся объяснить можно только «гордыней одного человека».

Чубайс соглашается, что войны хотел только один человек (Путин), и говорит об этом так: «У крупного человека крупные ошибки». При этом Чубайс отчасти защищает Путина: «Политика выше уголовного права и часто выше здравого смысла».