Суд пожизненно отправил детоубийцу Бабаева за решетку

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Бабаева к пожизненному заключению.

Жестокое убийство произошло в феврале этого года в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. 42-летний Заур Бабаев нанес ножевые ранения 43-летней Афсане Шадатовой, с которой состоял в неофициальных отношениях, и ее дочери 14-летней Гюнай Шадатовой. От полученных ранений девочка скончалась. Бабаев был задержан.

В прокуратуре Сабунчинского района возбудили уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

За три дня до трагического инцидента Гюнай Шадатова вместе с матерью обратилась в полицию с заявлением, что Бабаев изнасиловал ее. Прознав об этом, мужчина решил наказать мать и дочь.