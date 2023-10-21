Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал Азербайджан» представляет новый кроссовер GLC Coupe в городской фотосессии с участием инфлюенсера и бизнесмена Агиля Мамиева.

Раскосые фары сложной формы и узор из трехконечных звезд на решетке радиатора - отныне Mercedes-Benz GLC Coupe выглядит брутально и маскулинно, словно продолжение стиля жизни своего владельца, уверенно смотрящего в завтрашний день. Кроссоверу освежили внешность, расширили перечень стандартного оборудования и добавили новых опций. Колесная база стала больше на 15 мм (теперь 2888 мм), а габаритная длина выросла на 32 мм (до 4763 мм). Высота стала больше на 5 мм (теперь 1605 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx снижен с 0,30 до 0,27. Также расширена колея — на 6 мм спереди и на 23 мм сзади.

Представлен обвес AMG Line с более агрессивным дизайном бамперов, на выбор есть колеса диаметром от 18 до 20 дюймов. Сдвижная секция опционной панорамной крыши стала на 6 см длиннее, чем у прежней модели. Базовые фары светодиодные, также предложены фары Digital Light.

Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8555

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.