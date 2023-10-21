В России задержали ММА-бойца, прославлявшего Басаева

ММА-боец Ильяс Якубов обвиняется в публичном оправдании терроризма после создания видеоролика с высказываниями чеченского полевого командира Шамиля Басаева. Об этом сообщает «112».

Поняв, что использовал слова человека, являвшегося в России террористом №1, Якубов удалил материал. Однако, несмотря на это, его задержали и предъявили обвинение.

Столичный СК планирует просить суд об аресте спортсмена.