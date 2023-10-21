ЕС сегодня обсудит Азербайджан и Армению

Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в Люксембурге ситуацию вокруг Азербайджана и Армении, сказал журналистам верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что в повестке дня сегодняшней встречи также обсуждение войны между Израилем и ХАМАС, ситуация в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи, а также российско-украинская война.