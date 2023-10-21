Турция примет палестинских детей

Она заявила, что общалась с министром по делам женщин Палестины Амаль Хамад и министром социального развития Ахмедом Мадждалани в ходе онлайн-встречи.

«Во время нашего разговора я выразила нашу искреннюю обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса и атак на мирных жителей в Газе», – сообщила Гокташ.

Она добавила, что предложила совместную инициативу от имени первой леди Эрдоган по оказанию «немедленной помощи детям», пострадавшим от недавних израильских ударов.

«Наша цель – предоставить медицинское обслуживание, защиту и уход детям, которые были ранены или лишились родителей в результате атак, осуществленных Израилем, до окончания враждебных действий», – заявила Гокташ.