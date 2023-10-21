В Москве задержали любителей Палестины фото
У посольства Израиля в Москве задержали 9 человек, проводивших пропалестинскую акцию, пишут российские телеграм-каналы.
Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями погибших, разрушениями и лозунгами «Палестина, мы скорбим».
Протестующих увезли в отдел полиции, где в отношении их составили протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».
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