В Москве задержали любителей Палестины фото

У посольства Израиля в Москве задержали 9 человек, проводивших пропалестинскую акцию, пишут российские телеграм-каналы.

Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями погибших, разрушениями и лозунгами «Палестина, мы скорбим».

Протестующих увезли в отдел полиции, где в отношении их составили протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».