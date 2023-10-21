В Азербайджане запретят родителям снимать порнографию со своими детьми

В Азербайджане в отношении родителей, привлекших несовершеннолетних детей к участию в порнографических съемках, будут приниматься меры в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних".

Согласно поправке, в статье 17.2.2 закона слова "к совершению преступлений или занятию проституцией" дополняются следующим образом - "к совершению преступлений, занятию проституцией и участию в порнографических съемках".

Данная статья предусматривает принятие представителями органов внутренних дел, предусмотренных законодательством Азербайджана, мер в отношении родителей, вовлекших несовершеннолетнего в совершение преступления, занятие проституцией либо в иные аморальные действия.

После принятия поправок сотрудников органов внутренних дел обязуют принимать соответствующие меры также в отношении родителей, привлекших несовершеннолетних детей к участию в порнографических съемках.