Франция будет поставлять Еревану оборонительные вооружения, сказал журналистам председатель комитета парламента Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян. "В первую очередь речь именно о подобном вооружении, поскольку никто никому не дает наступательные - они диктуют другой концепт", - сказал Кочарян.

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудит многие темы с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в том числе военное образование, сказал журналистам председатель комитета парламента Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Депутат не ответил на вопрос о том, когда будет подписано соглашение о военном сотрудничестве с Францией, в частности, о поставках оружия.

В ответ на вопрос журналиста «Означает ли подписание возможного соглашения признаком того, что Армения расширяет спектр военно-политического сотрудничества?» Кочарян ответил положительно.

По его словам, 44-дневная война показала, что Армении следует провести серьезную работу во всех сферах.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью газете Parisien, что Париж и Ереван намерены подписать соглашение о приобретении вооружения из Франции. Он сказал, что речь идет о системах ПВО.