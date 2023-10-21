И Китай отправил военные корабли на Ближний Восток наш комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Китай направляет шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем.

Мир в очередной раз раскололся. Мусульманские страны протестуют против военной операции Израиля в секторе Газа, а страны коллективного Запада во главе с США, с оговорками, но все же выразили безоговорочную поддержку действиям еврейского государства, направленным на уничтожение ХАМАС.

Стервятники сегодня пикируют на густой запах крови, большие деньги и большая реклама самих себя, любимых, крутится в израильско-палестинской теме десятилетиями

Естественно, что подобного рода противостояние не могло не привлечь внимание Китая. Но его позиции в регионе диктуют ему крайне взвешенное поведение, которое сегодня ограничивается заявлениями о необходимости деэскалации израильско-палестинского конфликта, прекратить огонь и остановить гуманитарную катастрофу населения Сектора Газа.

На первый взгляд – вполне себе нейтральная позиция, «за мир во всем мире», традиционное китайское «за все хорошее и против всего плохого». Как недавно заявил министр иностранных дел КНР Ван И, «не нужно отвечать насилием на насилие так как это только причинит еще больший вред и усугубит кризис».

Но на Западе считают, что призыв к миру в Газе – сегодня однозначно пропалестинская позиция. И в Пекине не только это прекрасно понимают, но и не слишком от этого открещиваются. Здесь все: и заявления Пекина о том, что Израиль вышел за пределы самообороны, и его же выводы о том, что происходящее сегодня является результатом «многолетнего пренебрежения» правами палестинского народа на создание независимого государства.

Как недавно заявил министр иностранных дел КНР Ван И, «не нужно отвечать насилием на насилие так как это только причинит еще больший вред и усугубит кризис»

И как «вишенка на торте» - заявления КНР о том, что в нынешней ситуации «Китай продолжит стоять на стороне мира и справедливости, поддерживая справедливое дело палестинского народа по защите своих национальных прав». И как подтверждение – отправка 44-ой оперативной группы военно-морского сопровождения Китая, в которую входят эсминец «Цзыбо», эсминец типа 052 «Урумчи», фрегаты «Цзинчжоу» и «Линьи», а также корабли комплексного снабжения «Цяньдаоху» и «Дунтинху».

Причем, нужно сразу уточнить, что они направлены в регион не из портов Китая, а из оманского Маската, где базировались после шестимесячного патрулирования Аденского залива в приграничных водах с Сомали. В чистом виде эти передвижения «отправкой китайских военных кораблей на Ближний Восток» назвать нельзя, поскольку они и без этого постоянно здесь находятся, что 44-ая, что 45-ая оперативные группы китайских военно-морских сил. И уж совсем смешно было бы рассматривать эти группы как ответ на усиление американской военно-морской группировки в регионе, слишком уж китайский флот здесь не сопоставим с американцами по классу.

Китайский флот не сопоставим с американцами по классу

Перед нами, таким образом, стандартная «демонстрация флага» - присутствие в горячей точке без реальной готовности к конкретным действиям. Но, тем не менее, это присутствие имеет под собой вполне конкретную политическую подоплеку – Пекин борется за сердца арабского мира. К тому же главный военно-стратегический партнер Китая — это Пакистан, который даже не имеет дипломатических отношений с Израилем и очень болезненно реагирует на текущее обострение конфликта.

И не смотря на развитие отношений с Израилем, в Китае полностью отдают себе отчет, что перетянуть еврейское государство на сторону Пекина даже теоретически невозможно, оно все равно останется на стороне США. А раз так – китайцы демонстрируют что-то вроде солидарности с Палестиной. Что, по их мнению, должно будет по достоинству оценено в Саудовской Аравии, Египте и других арабских странах, где у Пекина есть экономические интересы и перспективы.

Естественно, что ни о каких интересах палестинцев в этом китайском маджонге и речи нет. Как нет их в раскладах Запада, арабских властителей и иранских аятолл. Стервятники сегодня пикируют на густой запах крови, большие деньги и большая реклама самих себя, любимых, крутится в израильско-палестинской теме десятилетиями. Теперь к этому присоединился и Китай…