Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:15

Китай направляет шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Мир в очередной раз раскололся. Мусульманские страны протестуют против военной операции Израиля в секторе Газа, а страны коллективного Запада во главе с США, с оговорками, но все же выразили безоговорочную поддержку действиям еврейского государства, направленным на уничтожение ХАМАС.

Естественно, что подобного рода противостояние не могло не привлечь внимание Китая. Но его позиции в регионе диктуют ему крайне взвешенное поведение, которое сегодня ограничивается заявлениями о необходимости деэскалации израильско-палестинского конфликта, прекратить огонь и остановить гуманитарную катастрофу населения Сектора Газа. На первый взгляд – вполне себе нейтральная позиция, «за мир во всем мире», традиционное китайское «за все хорошее и против всего плохого». Как недавно заявил министр иностранных дел КНР Ван И, «не нужно отвечать насилием на насилие так как это только причинит еще больший вред и усугубит кризис». Но на Западе считают, что призыв к миру в Газе – сегодня однозначно пропалестинская позиция. И в Пекине не только это прекрасно понимают, но и не слишком от этого открещиваются. Здесь все: и заявления Пекина о том, что Израиль вышел за пределы самообороны, и его же выводы о том, что происходящее сегодня является результатом «многолетнего пренебрежения» правами палестинского народа на создание независимого государства.

И как «вишенка на торте» - заявления КНР о том, что в нынешней ситуации «Китай продолжит стоять на стороне мира и справедливости, поддерживая справедливое дело палестинского народа по защите своих национальных прав». И как подтверждение – отправка 44-ой оперативной группы военно-морского сопровождения Китая, в которую входят эсминец «Цзыбо», эсминец типа 052 «Урумчи», фрегаты «Цзинчжоу» и «Линьи», а также корабли комплексного снабжения «Цяньдаоху» и «Дунтинху». Причем, нужно сразу уточнить, что они направлены в регион не из портов Китая, а из оманского Маската, где базировались после шестимесячного патрулирования Аденского залива в приграничных водах с Сомали. В чистом виде эти передвижения «отправкой китайских военных кораблей на Ближний Восток» назвать нельзя, поскольку они и без этого постоянно здесь находятся, что 44-ая, что 45-ая оперативные группы китайских военно-морских сил. И уж совсем смешно было бы рассматривать эти группы как ответ на усиление американской военно-морской группировки в регионе, слишком уж китайский флот здесь не сопоставим с американцами по классу.