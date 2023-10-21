Хамасовцы имели руководство по созданию химоружия

У погибшего боевика ХАМАС было найдено руководство по производству и применению химического оружия. Об этом в интервью Sky News заявил президент Израиля Исаак Херцог.

По словам Херцога, руководство, обнаруженное на USB-накопителе, найденном у боевика ХАМАС, представляло собой «материалы Аль-Каиды» об использовании цианида. Накопитель был найден в кибуце Беэри после инцидента 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на местных жителей.

Херцог отметил: «Мы имеем дело с «Исламским государством», «Аль-Каидой» и ХАМАС. В этих материалах есть инструкции по производству химического оружия, описания поджогов и перечень химикатов для создания химического оружия».