Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 октября совершил поездку в Сумгаит, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, глава государства сначала заложил фундамент предприятия по производству технических газов производственно-коммерческой фирмы «Чинар-Сервис» в Сумгаитском химическом промышленном парке, принял участие в открытии предприятия по производству полимерных добавок ООО Novus Plastica, предприятия по производству упаковочной продукции ЗАО «Универсальная упаковочная промышленность», предприятия по производству керамических плиток ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co., заложил фундамент предприятия по производству различных строительных химикатов ООО Kartaş Kimya.

Затем глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Сумгаит, ознакомился с условиями, созданными на реконструированном Сумгаитском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, принял участие в открытии нового здания Сумгаитской городской больницы №2.