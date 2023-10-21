Над Имраном Ханом сгущаются тучи

Пакистанский суд предъявил обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает газета Dawn.

По словам юристов, признанным виновными в нарушении закона о гостайне грозит до 14 лет тюремного заключения или «даже смертная казнь». Имран Хан содержится сейчас в заключении. Судебные слушания начнутся 27 октября, когда допросят свидетелей.

По данным Федерального агентства расследований (FIR), Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, «использовав дипломатический шифр МИД в политических целях», «раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности».

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии «рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года».