В Баку не дали испортить памятник архитектуры

На улице Нефтчи Гурбан в поселке Баилово Сабаильского района Баку пытались изменить внешний облик здания родильного дома, которое зарегистрировано как исторический памятник архитектуры.

Как сообщил haqqin.az пресс-секретарь Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу, 21 октября ведомство провело мониторинг в здании и сделало соответствующее предупреждение, после чего работы были прекращены. Соответствующим госорганам, в том числе Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), были разосланы данные для принятия соответствующих мер.

Отметим, что до Второй мировой войны здание использовалось как городская кухня, а во время войны - как эвакуационный госпиталь. С 1946 года оно было передано в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР и стало известно в народе как родильный дом №5 имени Надежды Крупской. Свое нынешнее название родильный дом приобрел в годы независимости.