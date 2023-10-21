Соратник Пашиняна заступился за сепаратиста Бабаяна

Председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян решил заступиться за бывшего «министра обороны» карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна.

Ранее оппозиционные армянские журналисты опубликовали фото Андраника Кочаряна и Самвела Бабаяна, на котором они запечатлены в очень приподнятом настроении.

По словам Кочаряна, Бабаян якобы предлагал «проект разрешения ситуации в Карабахе», который, однако, не был принят.

При этом Кочарян отказался отвечать на вопрос, через кого «азербайджанская сторона вышла на Самвела Бабаяна» якобы для прямых переговоров, посоветовав спросить у самого Бабаяна.