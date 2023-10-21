Сегодня в Олимпийском спорткомплексе в Шагане состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию футбольной академии «Улдуз».

Данная академия была создана 1 мая этого года при поддержке Министерства молодежи и спорта. Учредителем является известный в прошлом азербайджанский футболист Назим Сулейманов.

Отбор в «Улдуз» проходили более 800 детей с различных регионов Азербайджана. В результате отобрано около 70 самых талантливых ребят. Были сформированы четыре команды – U-10, U-11, U-12 и U-13. Они уже выступают в чемпионатах Баку и лигах АФФА.

По словам директора академии Мехмана Алимова, ребята тренируются на полях Олимпийского спорткомплекса в Шагане и Государственной академии физкультуры и спорта. Для юных футболистов, чьи родители живут за пределами Баку, созданы условия для проживания недалеко от места тренировок.

На мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, президент ПФЛ Эльхан Самедов, представители клубов Премьер-лиги и другие известные лица.