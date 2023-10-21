Сколько звезд подарит «Улдуз»? Новая футбольная академия в Баку; фото
Сегодня в Олимпийском спорткомплексе в Шагане состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию футбольной академии «Улдуз».
Данная академия была создана 1 мая этого года при поддержке Министерства молодежи и спорта. Учредителем является известный в прошлом азербайджанский футболист Назим Сулейманов.
Отбор в «Улдуз» проходили более 800 детей с различных регионов Азербайджана. В результате отобрано около 70 самых талантливых ребят. Были сформированы четыре команды – U-10, U-11, U-12 и U-13. Они уже выступают в чемпионатах Баку и лигах АФФА.
По словам директора академии Мехмана Алимова, ребята тренируются на полях Олимпийского спорткомплекса в Шагане и Государственной академии физкультуры и спорта. Для юных футболистов, чьи родители живут за пределами Баку, созданы условия для проживания недалеко от места тренировок.
На мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, президент ПФЛ Эльхан Самедов, представители клубов Премьер-лиги и другие известные лица.
Министр в своей речи отметил также роль Министерства образования, благодаря которому дети из регионов получили возможность также учиться в Баку.
«У «Улдуз» уже есть хорошие результаты, - говорит Фарид Гаибов. – Верю, что эти ребята в будущем будут играть в сборной Азербайджана и забивать много голов. Также надеюсь, что подобные академии будут и у наших клубов Премьер-лиги».
Генсек АФФА Сархан Гаджиев назвал сегодняшнее мероприятие футбольным праздником. «Минспорта активно поддерживает футбол, - говорит он. – Проводятся различные соревнования. Недавно был международный турнир среди команд U-15. В ноябре будет еще один. Уверен, что из «Улдуз» выйдут звезды».