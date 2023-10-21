Пограничники продемонстрировали наркоторговцам навыки боевых искусств
22 октября в 00:10 на участке пограничной заставы «Гёйтепе» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана близ села Остаир Ярдымлинского района пограничники пресекли попытку контрабанды большого количества наркотиков из Ирана в Азербайджан двумя неустановленными лицами.
Как сообщили в пресс-центре ГПС, контрабандисты, не откликнувшись на требования пограничников, открыли огонь и пытались убежать, но были обезоружены после рукопашного боя с пограннарядом.