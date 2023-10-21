Прогноз погоды

24 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых частях полуострова ночью возможны кратковременные дожди. К вечеру юго-западный ветер сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В большинстве районов осадков преимущественно не ожидается, однако в некоторых горных и предгорных районах днем временами возможны дожди.

В отдельных местах прогнозируются кратковременные ливни, грозы, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 10-15° тепла.