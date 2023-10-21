Премьеры Азербайджана и Армении на форуме в Тбилиси

В Тбилиси 26-27 октября пройдет четвертый международный Форум Шелкового пути, в котором ожидается участие премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьера Армении Никола Пашиняна. Они заявлены в качестве спикеров на сайте организаторов мероприятия.

Ожидается, что в этом году форум соберет около 2000 участников из более чем 60 стран, включая политических и деловых лидеров, экспертов и представителей международных организаций, чтобы изучить факторы, которые эффективно определяют региональную и глобальную торговлю и взаимодействие.

Ключевые темы для обсуждения на форуме: новая архитектура торговли Восток-Запад, возрастающая роль Срединного коридора, цифровая связь, диверсификация в энергетическом секторе, устойчивость туризма и диверсифицированные инвестиции для устойчивого будущего.