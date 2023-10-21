Израиль сделал вылазку в Газу. Завязался бой

По данным ХАМАС, некоторые из его боевиков столкнулись с израильским отрядом, который проник в Газу, и уничтожили часть их оборудования.

Группировка ХАМАС утверждает, что вынудила вошедших в Газу израильских солдат отступить, передает Sky News.

Вооруженное крыло радикальной группировки заявило, что вторжение произошло к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газа. Ранее Израиль подтвердил проведение «ограниченных» наземных рейдов в этом регионе.

«Бойцы вступили в схватку с вторгшимся отрядом, уничтожили два бульдозера и танк, заставили отряд отступить, после чего вернулись на базу», — говорится в заявлении ХАМАС.

Израиль не прокомментировал это утверждение, пишет Sky News.

В условиях войны haqqin.az не может оперативно проверить официальные заявления противоборствующих сторон.