В Азербайджане упростят ввоз беспилотников

В Азербайджане планируется упростить выдачу разрешений на ввоз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта «Об авиации» на заседании Комитета.

«В настоящее время при ввозе БПЛА необходимо получить разрешение от пяти государственных органов, что делает этот процесс достаточно продолжительным.

Изучение, использование, распространение технологий важны для нашего будущего, поэтому мы считаем, что необходимо в некоторой степени упростить систему ввоза БПЛА.

По имеющейся у меня информации, система получения разрешений при импорте БПЛА будет значительно упрощена, больше будут использоваться онлайн-инструменты, однако это не означает ослабления контроля», - сказал Миркишили.