Иран готовит удар по Хайфе

Иран может нанести удар по Хайфе. Как передает BBC, об этом заявил в понедельник заместитель главы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

На встрече со студентами Тегеранского университета Фадави заявил, что если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному израильскому портовому городу «без колебаний».

По его словам, Израиль дает неверные данные о числе ракет, перехваченных системой ПВО «Железный купол». Фадави утверждает, не приводя доказательств, что эта доля составляет всего 30%.

«Америка создала Израиль для своей безопасности, и если она почувствует опасность для себя, то легко им пожертвует», — добавил Фадави.